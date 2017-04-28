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Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта

Политика

«Дон Педро» раньше выстрела не падает, отмечают в Госдуме

Государственная Дума
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная Дума

Москва, 28 апреля 2017, 15:23 — REGNUM  В Госдуме высказали поддержку председателю ПАСЕ Педро Аграмунту в связи с объявлением ему вотума недоверия, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля. «Аграмунт, безусловно, нуждается сегодня в поддержке», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Глава ПАСЕ Педро Аграмунт принципиальный и сильный политик, неравнодушный к будущему Европы и Совету Европы в частности, который решил своими глазами посмотреть на ситуацию в Сирии и сделать соответствующие выводы об эффективности борьбы и противостоянии силам международного терроризма на ее территории. На данный момент основная работа в этом направлении ведется силами российских ВКС по просьбе сирийского правительства», — сказал парламентарий.

Слуцкий напомнил, что Аграмунт посетил вместе с европейскими и российскими парламентариями базу РФ в Хмеймиме, детально ознакомился с работой центра по примирению враждующих сторон, парламентарии смогли сделать свои собственные выводы о ситуации в Сирии и действий России для урегулирования кризиса в САР.

«Конечно, подобный вояж вместе с российскими парламентариями подавляющее большинство коллег по Парламентской ассамблее Совета Европы при сегодняшнем раскладе сил в ПАСЕ не устроил. Особенно неистовствовали украинские парламентарии, которые и организовали против Аграмунта всю эту травлю. Другого слова не употребишь», — возмущен Слуцкий.

«Аграмунт, однако, раньше выстрела не падает. Он человек сильный, благородный. Не даром мы называем его «Дон Педро». Россия обязана ему за ведение диалога по восстановлению полноформатного сотрудничества Москвы и Страсбурга», — подчеркнул Слуцкий.

«Мы благодарны ему за участие в этом визите. Благодаря Аграмунту, который принял главный удар и шквал критики на себя, в мире смогли узнать о сегодняшний реалиях Сирии не так, как это преподносится в западных СМИ, а то что там творится на деле», — говорит он.

«Мы в Госдуме выражаем поддержку мужественной и благородной позиции президента ПАСЕ Педро Аграмунта и будем сохранять с ним и здравомыслящими членами ассамблеи тесный и конструктивный контакт», — заверил Слуцкий.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту. Предполагается, что ему «не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя».

Читайте ранее в этом сюжете: Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий

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