Порошенко призывает скорее судить Януковича

Киев, , 16:03 — REGNUM ПрезидентУкраины Петр Порошенко призвал Генпрокуратуру в ближайшее время начать судебный процесс над беглым президентом Виктором Януковичем и «его шайкой». Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом Порошенко заявил 28 апреля во время совещания с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, передает ИА REGNUM.

«Речь идет о том, чтобы преступники, даже если они скрываются в Российской Федерации, оказались на скамье подсудимых и были осуждены украинским судом. Поэтому я прошу этот темп продолжать и в кратчайшие сроки начать судебное заседание против бывшего президента Януковича и его шайки», — обратился к генеральному прокурору Порошенко.

Кроме того, в своем Твиттер Порошенко отметил, что суд над четвертым президентом Украины начнется 4 мая 2017 года. «4 мая начнется судебное заседание против Януковича по обвинению в государственной измене. Это — шаг к восстановлению справедливости», — считает Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2017 года ООН передала Военной прокуратуре Украины фотокопию заявления президента Януковича с просьбой ввести Вооруженные Силы России на территорию Украины.

«Главная военная прокуратура получила от постоянного представительства Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина», — написал генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами. «Следствием получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича», — добавил Луценко.

Как сообщалось, подлинность этого письма подтвердил посол России в ООН Виталий Чуркин, направив 3 марта 2014 года в адрес генерального секретаря ООН Пан Ги Муна обращение, где попросил распространить заявление Януковича как официальный документ Совета безопасности ООН. Напомним, в тот же день Чуркин продемонстрировал письмо Януковича на заседании Совбеза ООН.

Напомним, в ноябре 2016 года Януковичу объявлено в государственной измене. Ему инкриминируют то, что 1 марта 2014, пребывая на территории РФ, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать войска на территории Украины. Впоследствии, как отметил Луценко, «это привело к потере Украиной Крыма и объектов государственной собственности».