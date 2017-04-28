Киев конфисковал в бюджет $1,5 млн, украденных при режиме Януковича

Киев, , 16:02 — REGNUM Украинские силовики конфискованные более $1,5 млрд долларов четвертого президента Украины Виктора Януковича и бывших высокопоставленных чиновников.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом 28 апреля заявил президент Петр Порошенко во время совещания с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым, передает ИА REGNUM.

Порошенко поблагодарил СНБО и Генпрокуратуру за блестящую работу по возврату средств, которая была проведена в судебных инстанциях. «Очень важно, что мы наконец-то не пиарим намерения, а отчитываемся о результатах. Результатом является зачисление в государственный бюджет суммы, равную 40 млрд грн (более 1,5 млрд долларов — прим. ИА REGNUM )», — сказал Порошенко.

Он сообщил о восстановление справедливости и возвращении украденных средств народу Украины. «О чем это говорит? О восстановлении справедливости. Потому что каждая копейка из этих 40 млрд грн. была украдена из карманов каждого гражданина нашего государства и сейчас происходит акт справедливости по возврату этих средств народу Украины. Прозрачно и эффективно», — пояснил Порошенко. По его словам, конфискованные средства будут направлены на строительство заводов по производству боеприпасов, на закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, современного вооружения для сухопутных войск. Также будет выделено финансирование на оснащение, строительство общежитий для контрактников и военных отелей для офицеров на территории каждой части. «Конечно я, как президент, обращусь в парламент, правительство также внесет соответствующие предложения. И парламентская коалиция, народные депутаты примут чрезвычайно важное решение, в первую очередь, об укреплении обороноспособности нашего государства», — рассказал Порошенко.

Он добавил, что конфискованные средства также будут направлены на развитие сельской медицины, инфраструктурных проектов и тому подобное. «Но подчеркиваю, что эти средства не должны быть проедены. Это должны быть инвестиции в будущее Украины. Думаю, что наши уважаемые парламентарии меня услышат», — сказал Порошенко.

Глава государства также отметил, что возвращение украденных у государства средств, это выполнение обязательств перед майданом, восстановление справедливости. Так же как выполнением обязательств майдана является завершение ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, предоставление украинцам безвизового режима.

Порошенко заверил, что это не будет последним решением о возвращении украденных средств на Украину, и средства бывших украинских чиновников продолжат поступать в государственный бюджет.

Кроме того, украинский телеканал «112 Украина» проинформировал, что госбанк «Ощадбанк» начал процедуру спецконфискации $1,5 млрд, которые ранее принадлежали президенту Януковичу и его чиновникам.

Напомним, в ноябре 2016 года четвертый президент Украины Янукович заявил, что у него нет денег, чтоб финансировать войну в Донбассе. Более того, беглый глава государства отметил, что даже не может себе позволить оказывать гуманитарную помощь местным жителям. «Я не мог финансировать, потому что у меня денег нет. Те деньги, которые у меня есть, они находятся в Украине. Вся моя собственность арестована, заблокирована, поэтому я не мог ничего финансировать. Хотя, если бы у меня была возможность, я бы в плане гуманитарном помогал людям, которые там находятся, но, к сожалению, у меня таких денег нет», — заявил Янукович.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года адвокат президента Януковича Виталий Сердюк рассказал, сколько денег находится на арестованных счетах экс-президента. По его словам, украинский суд арестовал 28 млн грн на основном счету и 50 тыс. грн — на пенсионном (всего 1 млн 56 тыс долларов).