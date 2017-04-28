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Путин назвал трудолюбие и любовь к Отечеству слагаемыми успеха

Политика

«Есть нечто, что объединяет всех»

Москва, 28 апреля 2017, 15:18 — REGNUM  Ведущими к успеху качествами являются не только талант, но и трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин 28 апреля в ходе церемонии вручения золотых звезд Героя Труда в Кремле.

Президент, вручая награды, отметил, что лауреаты — люди самых разных профессий, но у всех у них есть качества, позволившие добиться успеха.

«Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху», — отметил президент.

Церемония вручения медалей Герой Труда Российской Федерации пятерым гражданам страны за особые заслуги перед государством и народом состоялась 28 апреля в Кремле.

«Высшей награды удостоены слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, худрук театра «Современник» Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев», — сообщили в пресс-службе президента РФ.

Напомним, звезда Героя Труда и грамота о присвоении звания Героя Труда РФ вручаются за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Звание учреждено президентом России 29 марта 2013 г. указом № 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент подписал указ о присвоении звания Герой Труда РФ пяти гражданам России.

Читайте ранее в этом сюжете: Минтимер Шаймиев — Герой Труда

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1 мая 2017 года
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