Путин назвал трудолюбие и любовь к Отечеству слагаемыми успеха
«Есть нечто, что объединяет всех»
Москва, 28 апреля 2017, 15:18 — REGNUM Ведущими к успеху качествами являются не только талант, но и трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин 28 апреля в ходе церемонии вручения золотых звезд Героя Труда в Кремле.
Президент, вручая награды, отметил, что лауреаты — люди самых разных профессий, но у всех у них есть качества, позволившие добиться успеха.
«Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху», — отметил президент.
Церемония вручения медалей Герой Труда Российской Федерации пятерым гражданам страны за особые заслуги перед государством и народом состоялась 28 апреля в Кремле.
«Высшей награды удостоены слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов, главврач краснодарской краевой больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова, худрук театра «Современник» Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев», — сообщили в пресс-службе президента РФ.
Напомним, звезда Героя Труда и грамота о присвоении звания Героя Труда РФ вручаются за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Звание учреждено президентом России 29 марта 2013 г. указом № 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля президент подписал указ о присвоении звания Герой Труда РФ пяти гражданам России.
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