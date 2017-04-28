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Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий

Политика

Происходящее в ПАСЕ — самопиар

Москва, 28 апреля 2017, 15:13 — REGNUM  В Госдуме возмущены травлей председателя ПАСЕ Педро Аграмунта и обращают внимание на то, что в Ассамблее нет регламентных норм о выражении недоверия спикеру ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.

«В ПАСЕ нет регламентных норм о выражении недоверия председателю. Можно, конечно, разрабатывать поправки в регламент, но они не будут иметь обратной силы и не могут распространяться на действующего председателя», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Аграмунту уже не может быть объявлен импичмент. Сам он в отставку вряд ли уйдет. Уверен, что Аграмунт не даст возможность торжествовать оппонентам, он будет и дальше продолжать держать удар», — говорит парламентарий.

Решение бюро ПАСЕ, что он не может якобы участвовать в поездках и делать заявления от имени ассамблеи, не совсем юридически правомочны, считает Слуцкий.

«В соответствии с регламентом и уставом ПАСЕ, президент Ассамблеи имеет право на все. Там ничего не сказано, что бюро может частично или полностью пересматривать полномочия главы ПАСЕ. Все эти решения — не более, чем самопиар оппонентов Аграмунта, оппонентов России, не желающих принимать и понимать здравый смысл по ключевым досье международной повестки дня. Жаль, что такие решения до сих пор принимаются в Страсбурге. Это самым деструктивным образом влияет на авторитет ПАСЕ», — заявил Слуцкий.

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту. Как заявили представители бюро, отныне спикеру «не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя».

Вотум недоверия связывают с посещением представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом совместно с депутатами Госдумы Сирии 20−21 марта 2017 года по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас.

В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также провели переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Сам Аграмунт заявлял, что он отправлялся в Сирию как частное лицо, а не как председатель ПАСЕ.

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