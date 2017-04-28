Сотрудничество в нефтехимии обсудили Саудовская Аравия и Казахстан

Астана, , 15:37 — REGNUM Саудовская Аравия намерена сотрудничать с Казахстаном в области нефтехимии и атомной энергетики, передает 28 апреля телеканал «Хабар 24».

Подобные предложения были озвучены во время встречи министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда Аль-Фалеха и министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева в Астане.

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В ходе встречи стороны также обсудили вопросы сотрудничества по возобновляемым источникам энергии и внедрения новых технологий в производство. Представители Казахстана и Саудовской Аравии подтвердили намерение стран продолжать взаимное развитие отношений в различных областях деятельности.

Министр энергетики Саудовской Аравии добавил, что компания «Маадэн» заинтересована в развитии в Казахстане минералогии и добычи горнорудных твердых ископаемых.

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Напомним, делегация Саудовской Аравии пробудет в Казахстане до 29 апреля. Делегация также встретится с премьер-министром Казахстана Бахытжаном Сагинтаевым, министрами по инвестициям и развитию, оборонной и аэрокосмической промышленности, национальной экономики Казахстана.

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