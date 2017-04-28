Чавушоглу: РФ и Турция договорились о поставках ЗРК С-400

Анкара, , 14:56 — REGNUM Договоренность между Турцией и Российской Федерацией о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 достигнута. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью газете HaberTurk.

«Мы (Турция и РФ) достигли согласия (по поставкам C-400), — говорит турецкий министр. — Идут переговоры по условиям совместного производства комплексов и цене».

24 апреля министр обороны Турции Фикри Ышык на страницах газеты Anadolu сообщил, что во время переговоров президентов Турции и России Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи будет вновь обсуждаться вопрос закупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Предполагаю, что по итогам переговоров Эрдогана с Путиным будет принято совместное решение по предстоящим шагам в вопросе приобретения российского ЗРК», — сказал тогда министр.

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