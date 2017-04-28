В Варшаве сочли неудачными слова Макрона о санкциях

Варшава, , 14:51 — REGNUM Высказывание, сделанное кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном о санкция Европейского союза против Польши, неудачно, заявил пресс-секретарь польского правительства Рафал Бохенек, сообщает 28 апреля Polska Agencja Prasowa.

«Эти слова неудачны»,

— сказал он.

Бохенек подчеркнул, что Варшава не желает быть инструментом в предвыборной кампании Франции. Высказывание кандидата в президенты показывает «существование в ЕС протекционистских тенденций, сказывающихся на развитии свободного рынка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Макрон заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться санкций ЕС против Варшавы. «Через три месяца после моего избрания будет принято решение о Польше, — сказал он. — Когда права и ценности Европейского союза не соблюдаются, я хочу, чтобы были приняты санкции».

По словам Макрона, Польша «нарушает принципы» ЕС и в отношении этой страны нужно вести «более жесткую политику».

Поводом к критике в адрес Варшавы стал отказ избранного в конце 2015 года правительства Польши привести к присяге ряд назначенных прежней властью судей Конституционного суда. Кроме того, действующее польское правительство добивается отставки главы Европейского совета поляка Дональда Туска.

Ранее Макрон заявлял, что Франция, если он придет к власти, будет сохранять все санкции против России, принятые после «аннексии» Крыма в 2014 году.

Напомним, 7 мая во Франции пройдет второй тур президентских выборов. В ходе первого тура Макрон набрал наибольшее число голосов, опередив лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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