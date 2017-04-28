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Трамп назвал Венесуэлу катастрофой

Политика

Президент США подчеркнул, что ситуация в Венесуэле «очень печальна»

Дональд Трамп
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 28 апреля 2017, 14:54 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп 27 апреля заявил, что «Венесуэла это катастрофа». Так президент отреагировал на вопрос о выходе Каракаса из Организации американских государств (ОАГ), сообщает информационное агентство EFE.

«Венесуэла — это катастрофа, Венесуэла — это катастрофа», — повторял президент США, когда его спросили о решении венесуэльского правительства в ходе встречи в Белом доме с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Президент США подчеркнул, что ситуация в Венесуэле «очень печальна», и добавил: «Мы посмотрим, что будет дальше», не предоставив больше никаких деталей.

Президент США уже не раз подвергал критике ситуацию в Венесуэле в ходе общения с главами стран латиноамериканского региона, в частности, в ходе переговоров с президентом Перу Педро Пабло Кучински и президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Между тем, республиканский сенатор Конгресса США Марко Рубио 27 апреля заявил в статье журнала Time, что Аргентина может быть «сильным партнером» по таким вопросам, как Венесуэла, и напомнил, что правительство Макри «присоединилось к США и другим странам в осуждении диктатуры президента Венесуэлы Николаса Мадуро».

Напомним, на фоне острого политического и экономического кризиса в стране правительство Венесуэлы 26 апреля заявило о начале процесса выхода из ОАГ, обвиняя группу стран в ОАГ в попытках вмешательства во внутренние дела страны и в предвзятом отношении после того, как организация решила созвать совещание министров иностранных дел для обсуждения политического кризиса в Венесуэле, несмотря на противодействие Каракаса.

Между тем, Европарламент 27 апреля также осудил правительство Венесуэлы, 450 евродепутатов проголосовали за требование к правительству Мадуро освободить политзаключенных и провести выборы в стране.

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