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Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников

Политика

Действующая в Киргизии система управления органично включает в себя коррупционную составляющую. Распилы и освоения средств являются ее неотъемлемой частью

Золотоносный рудник Кумтор
Michael Karavanov
Золотоносный рудник Кумтор

Бишкек, 29 апреля 2017, 04:40 — REGNUM  Скандал, разгоревшийся вокруг Иссык-Кульского Фонда развития, демонстрирует механизм коррупции, типичный для постсоветской системы хозяйствования. В Киргизии незаконное расходование средств стало за последнее время традицией, переломить которую будет очень трудно. Исследованию данной проблемы посвящена статья Григория Михайлова, редактора ИА REGNUM.

Отчисления в Фонд развития Иссык-Кульской области, по признанию губернатора Узарбека Жылкыбаева, тратились на празднично-обрядовые нужды. С учетом того, что Фонд получал более 6 млн. долларов в год, можно представить себе интенсивность, с которой развернулась ритуальная деятельность на базе областного Фонда.

Регулярное, с 2011 года, возбуждение уголовных дел, в силу отсутствия какого-либо результата, также можно отнести к ставшими привычкой ритуалам. Местные чиновники спокойно относятся к низкому уровню своих зарплат, теневой доход прекрасно компенсирует все издержки. Доказательства этому можно найти в подробных фотоотчетах, выкладываемых в Сеть детьми и родственниками предприимчивых слуг народа. Или прямо «на местности», полюбовавшись великолепными постройками, возводимыми за высокими заборами на средства, происхождение которых чисто коррупционное.

Все это соседствует с разваливающимися из-за нехватки средств медициной и образованием, с ухудшающимся материальным положением большинства населения.

Подробности читайте в статье: Киргизские взяточники разворовывают и проедают будущее страны

Предлагаем вашему вниманию статьи Григория Михайлова по внутренней и внешней политике Киргизии

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