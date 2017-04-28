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Порошенко вручил военным американские средства радиосвязи на $18 млн

Политика

Вручение прошло во время торжественной церемонии

Визит Порошенко в Главный центр связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы
Иллюстрация: President.gov.ua
Визит Порошенко в Главный центр связи, автоматизации и защиты информации Госпогранслужбы

Киев, 28 апреля 2017, 15:38 — REGNUM  Американские средства военной радиосвязи передал президент Украины Петр Порошенко украинским пограничникам 28 апреля на церемонии вручения техники, написал глава государства на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что средства радиосвязи были получены от американских партнеров, а ее стоимость составляет более 500 млн гривен ($18 млн).

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«Она (техника военной радиосвязи) позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника», — сказал президент Украины во время церемонии вручения.

Напомним, в начале 2016 года Украина получила от США средства военной защищенной радиосвязи на $21 млн и медицинское оборудование на $2 млн в рамках программы, которая подразумевает выделение США Украине помощи на сумму $75 млн.

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Также в посольстве США отметили, что всего Украина получила военного оборудования от Соединенных Штатов на сумму более $260 млн, в которое вошли: бронежилеты, приборы ночного видения и тепловизоры, противоминные радары, патрульные катера и другое оборудование.

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Украина и США
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