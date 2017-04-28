Порошенко вручил военным американские средства радиосвязи на $18 млн

Киев, , 15:38 — REGNUM Американские средства военной радиосвязи передал президент Украины Петр Порошенко украинским пограничникам 28 апреля на церемонии вручения техники, написал глава государства на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что средства радиосвязи были получены от американских партнеров, а ее стоимость составляет более 500 млн гривен ($18 млн).

Читайте также: Генштаб ВСУ поблагодарил США за военное оборудование

«Она (техника военной радиосвязи) позволит эффективнее противостоять средствам радиоэлектронной борьбы противника», — сказал президент Украины во время церемонии вручения.

Напомним, в начале 2016 года Украина получила от США средства военной защищенной радиосвязи на $21 млн и медицинское оборудование на $2 млн в рамках программы, которая подразумевает выделение США Украине помощи на сумму $75 млн.

Читайте также: Военный Донбасс: в украинские части прибыли инструкторы из США

Также в посольстве США отметили, что всего Украина получила военного оборудования от Соединенных Штатов на сумму более $260 млн, в которое вошли: бронежилеты, приборы ночного видения и тепловизоры, противоминные радары, патрульные катера и другое оборудование.

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-морские учения США и Украины пройдут в июле 2017 года