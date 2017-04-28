Акции оппозиции 29 апреля согласованы в 30 регионах РФ

Москва, , 14:30 — REGNUM

Власти 30 регионов РФ согласовали акции оппозиции, которые организаторы намерены провести 29 апреля, сообщил журналистам член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов.

Правозащитник уточнил, что в ряде регионов организаторы получили отказы в согласовании заявленных маршрутов, но эти отказы, по его мнению, «соответствуют закону и здравой логике».

«В этот день будут проводиться экологические субботники под патронажем Минприроды, они были заранее спланированы и приурочены к Году экологии и подготовке к майским праздникам», — пояснил он, добавив, что там, где в связи с экологическими мероприятиями были отказы в проведении акций, их организаторам «были предложены альтернативные маршруты», — передает ТАСС слова члена СПЧ.

Игорь Борисов отметил, что члены Совета обсуждали ситуацию с проведением акции в Москве.

«Мы признали вполне разумным и логичным предложение московских властей организовать эту акцию на проспекте Сахарова, если согласятся организаторы. Место, которое предложили организаторы, не подходит в связи с проведением там земляных работ, и есть опасность, что человек попадет в яму, сломает ногу», — пояснил представитель СПЧ, подчеркнув, что предложенная властями Москвы площадка находится в центре столицы, в «пределах Садового кольца».

«Сейчас ситуация с согласованием акций у нас полностью под контролем, и мы не видим каких-либо нарушений ни требований законодательства, ни общепризнанных принципов участия населения в публичных мероприятиях», — заключил член президентского Совета по правам человека.