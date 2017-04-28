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В Лондоне в ходе спецоперации ранена подозреваемая

Политика

Полицейские применили при задержании огнестрельное оружие

Полицейский спецназ
Phil Long
Полицейский спецназ

Лондон, 28 апреля 2017, 14:22 — REGNUM  Ранение получила одна из подозреваемых во время спецоперации по предотвращению теракта в британской столице, пишет 28 апреля Daily Express.

Спецоперация проходила вечером 27 апреля в лондонском районе Брент. Задержаны четверо подозреваемых в подготовке теракта, пятый подозреваемый — женщина — ранена и госпитализирована. Она находится в тяжелом состоянии. Известно, что среди задержанных есть 16-летний подросток.

Среди задержанных два мужчины и две женщины, сообщает Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день в Лондоне возле здания парламента задержан мужчина, вооруженный холодным оружием. Ранее 22 марта возле этого здания террорист с ножом напал на полицейских.

Читайте подробнее: Полиция Лондона: Мужчина, задержанный с ножом у парламента, готовил теракт

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне задержаны четверо подозреваемых в подготовке терактов

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