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Конституционный суд Армении не нашёл фактов в иске оппозиции

Политика

Первое заседание новоизбранного парламента состоится 18 мая

Председатель КС Армении Гагик Арутюнян оглашает решение
Иллюстрация: Photolure
Председатель КС Армении Гагик Арутюнян оглашает решение

Ереван, 28 апреля 2017, 14:16 — REGNUM  Конституционный суд Армении сегодня, 28 апреля, отклонил иск оппозиционного предвыборного блока «Конгресс-НПА» относительно итогов парламентских выборов 2 апреля.

Таким образом Конституционный суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Армении от 9 апреля, согласно которому комиссия признала выборы состоявшимися. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента оглашения.

Оглашая решение председатель КС Гагик Арутюнян заявил, что парламентские выборы были хорошо организованы, отражали волю избирателей, в ходе них в целом обеспечивался принцип свободы слова.

По мнению суда, в ходе прошедших выборов были исключены случаи многократного голосования, а внедрение новых технологий позволило минимизировать имевшие раньше упущения. При этом он также упомянул о тех негативных явлениях, которые были указаны международными наблюдателями. Тем не менее, он подчеркнул, что представленные истцами факты о нарушениях суд счёл неубедительными, так как они были основаны лишь на сообщениях наблюдателей и публикациях СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, блок «Конгресс — НПА», набравший всего 1,6% голосов на прошедших 2 апреля парламентских выборах, 14 апреля обратился в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов недействительными.

Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия Армянский национальный Конгресс и Народная партия Армении (блок «Конгресс — НПА») единственные из 9 участников парламентских выборов, которые потребовали признать выборы, на которых правящая Республиканская партия Армении получила конституционное большинство, недействительными.

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«Выборы в Национальное Собрание от 2 апреля 2017 года прошли с применением массовых и скоординированных правонарушений, организованных властью. Эти правонарушения включают: назначение дня выборов с нарушением Конституции; массовая раздача избирательного подкупа; устрашение избирателей; всеобщее нарушение тайны голосования; прерывание в день голосования (с 7:00 до 13:00) прямой трансляции с избирательных участков, с целью препятствовать общественному контролю над процессом голосования; многочисленные случаи повторного голосования; случаи насилия в отношении журналистов, доверенных лиц и наблюдателей», — говорилось в заявлении блока.

По данным ЦИК Армении в Национальном Собрании VI созыва будут представлены 4 политические силы. Правящая Республиканская партия Армении получит 58 мандатов из 105, блок «Царукян» — 31, блок «Елк» (Выход) 9, партия «Дашнакцутюн» — 7.

Остальные парии и блоки не преодолели проходной барьер. Армянское возрождение получило 3,72%, блок «Оганян — Раффи — Осканян» — 2,07%, блок «Конгресс — НПА» — 1,65%, «Свободные демократы» — 0,94%, Коммунистическая партия Армении — 0,75%.

Первое заседание новоизбранного парламента состоится 18 мая.

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Парламентские выборы в Армении-2017
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