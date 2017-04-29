Исламофобия помогла Эрдогану выиграть референдум

Ватикан, , 02:20 — REGNUM Острейшие вопросы международной политики и общественно-политические темы задали направление католической прессе на прошлой неделе. Анализировал материалы обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Повышенное внимание католические СМИ уделили прошедшему в Турции референдуму, в результате которого полномочия президента страны значительно расширились. Обсуждая победу Эрдогана как поражение для турецких христиан и удар по демократии, некоторые комментаторы выражают опасение за судьбу религиозных и этнических меньшинств в этой стране. Наличие раскола в обществе, который показал референдум — а число голосовавших за и против изменения Конституции было довольно близко — не сопровождается признаками снижения напряженности.

Учитывая же мнение, что Эрдогану помог религиозный фактор, упрощенная черно-белая картина мира, что упрощает выбор в пользу того или иного решения. А пример Германии, якобы дискредитирующей турков по различным вопросам от ношения платков до работы мечетей (что не соответствует истине, как знает каждый, бывавший в Германии хоть проездом), тем более поляризует мир в представлении простого турка.

К слову о Германии: более 63% проживающих в ней турков поддержали Эрдогана. Журналисты и политики удивились этому факту (ведь немецкие турки живут в благополучной стране!), показавшему, что турки так и не интегрировались. Но большее удивление вызывает само это удивление, ведь конкретные статистические данные развенчивают всякий миф о подобной интеграции. Пятая часть живущих в Германии турок вообще не владеют немецким, и целая треть (!) полагают возможным создание государства с положенным в его основу шариатом.

Турки в Германии живут очень сплоченно, общинами, женятся на своих, дружат со своими, отдыхают в своих заведениях. Но вопрос уже не в этих турках, а в новых беженцах, прибывающих в сытую демократическую страну: арабы, пакистанцы, афганцы — образуют ли и они свое обособленное общество на немецкой территории?

Читайте подробный обзор католической прессы: Немцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви

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