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Пекин опроверг утверждение Вашингтона об «изоляции России в ООН»

Политика

Москва и Пекин продолжают следовать принципам всестороннего партнерства и взаимодействия

Пекин, 28 апреля 2017, 14:07 — REGNUM  Заявление о якобы существующей изоляции России со стороны Китая — всего лишь мнение американской стороны. Об этом 28 апреля в ходе встречи с российскими журналистами заявил директор департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь.

Китайский дипломат выразил недоумение в связи с утверждением Белого дома о том, что президенту США Дональду Трампу вместе с главой КНР Си Цзиньпином удалось добиться «изоляции России в ООН».

Гуй Цунюнь напомнил, что только в марте и апреле 2017 года визиты в Москву совершили четыре высокопоставленных представителя правительства Китая. Кроме того, до конца года намечены четыре встречи глав государств на высшем уровне.

О какой тогда китайской изоляции России может идти речь, подчеркнул дипломат. Он отметил, что Москва и Пекин продолжают следовать принципам всестороннего партнерства и взаимодействия, при этом отношения двух стран обладают огромным потенциалом и благоприятными перспективами.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Белый дом подвел итоги первых месяцев работы 45-го президента США, опубликовав документ под названием «100 дней безопасности Дональда Трампа». В числе прочего отмечалось, что американскому лидеру удалось «еще дальше изолировать Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином». Кроме того, в отчете говорится о «работе» Трампа над изоляцией КНДР и возможном введении новых санкций против Ирана.

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