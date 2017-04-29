Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?

Париж, , 04:04 — REGNUM Несмотря на то, что результат президентских выборов во Франции многим кажется предрешенным, тем не менее, этим выборам уделяется самое живое внимание и прессы, и общества, и политической элиты. И чем прочнее уверенность тех, кто поддерживает Макрона, тем активнее они призывают голосовать за него, словно что-то подтачивает их уверенность. Один из тревожащих моментов, по-видимому, состоит в показателях Ле Пен: никогда еще ее партия не получала такого количества голосов. О ходе первого тура выборов, прогнозах и перспективах рассказывает статья Редакции ИА REGNUM.

По словам самой Ле Пен, второй тур выборов станет референдумом по вопросу «неконтролируемой глобализации». Действительно: станет ли победа Макрона шагом к гарантированному улучшению ситуации — большой вопрос. Новатором выглядит скорее Ле Пен, в то время как ее конкурент, обещающий разобраться с доказавшей свою неэффективность системой, все свои анонсы делает в рамках имеющейся модели. Выходит, что, хотя в популизме обвиняют Ле Пен, склонность к нему проявляет именно Макрон.

Когда сторонники последнего призывают граждан выйти на второй тур выборов, где будет решаться судьба Франции, они правы. Судьба действительно решается. Вот только в том ли смысле, о котором говорят они? Не упускает ли Франция своего истинного шанса на обновление?

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