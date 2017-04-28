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Президент Грузии: Торговать Конституцией не собираюсь

Политика

«Вкладывать в этот документ какие-то внутренние интересы неправильно»

Тбилиси, 28 апреля 2017, 14:04 — REGNUM  Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что по вопросам, связанным с Конституцией, он ни с кем вступать в сделки и торговаться на собирается. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Георгий Маргвелашвили заявил на встрече со студентами Самцхе-Джавахетского государственного университета в Ахалцихе 28 апреля, которая прошла в рамках объявленной им несколько месяцев назад кампании по обсуждению конституционных изменений «Конституция для всех».

Так президент ответил на слова председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который в связи с предстоящими в 2018 году выборами президента заявил о готовности пойти на компромисс и провести прямые выборы президента. При этом Кобахидзе подчеркнул, что политический компромисс будет допущен только на этот раз, а в долгосрочной перспективе правящая партия считает верной ту модель, которая разработана комиссией и предусматривает непрямые выборы президента.

«Прозвучали определенные ноты, якобы какой-то политический компромисс, и в 2018 году президент будет избран в прямом порядке. Говорят о политическом компромиссе, якобы кто-то вступает в какой-то диалог с конституционной комиссией и ее руководством. Никогда конкретно я ни с кем вступать в сделку и торговать Конституцией не буду. Не буду торговать тем основным документом, который, как я считаю, должен быть объединяющим всех, а не сборником каких-то амбиций отдельных политиков», — заявил Маргвелашвили.

Он обратился к другим политикам и подчеркнул, что вкладывать в основной закон страны какие-то частные интересы неправильно.

«Я призываю всех, кто высказывает свою позицию по этому вопросу. Я понимаю, что все они политики и у каждого есть свои интересы. Но торговать этим документом, вкладывать в него внутренние интересы крайне неправильно», — заявил Маргвелашвили.

Он напомнил, что конституционная комиссия без консенсуса приняла проект конституционных изменений, не учла мнений оппозиционных партий по целому ряду вопросов. В ответ на эти действия оппозиция заявила протест и покинула состав комиссии. В итоге под основным документом страны подпишется только одна — правящая партия, констатировал Маргвелашвили.

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Конституционная реформа в Грузии
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