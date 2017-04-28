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В Македонии состоится экстренное совещание политических лидеров

Политика

«Президент Республики Македония Георге Иванов созовет экстренное совещание политических лидеров»

Скопье, 28 апреля 2017, 13:57 — REGNUM  В Македонии в ближайшее время состоится экстренное совещание политических лидеров в связи с беспорядками, которые 27 апреля устроили сторонники одной из партий. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, телеканал RT.

«Президент Республики Македония Георге Иванов созовет экстренное совещание политических лидеров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля 2017 г. оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), а также три проалбанские партии — «Демократический союз за интеграцию» (ДУИ), Движение «Беса» и «Альянса албанцев» — в обход регламента избрали собственного спикера парламента — представителя ДУИ, этнического албанца Талата Джафери.

После этого в здание македонского парламента в Скопье ворвались около 200 демонстрантов, размахивающих государственными флагами и поющих национальный гимн. Ранения получили лидер Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) и еще несколько депутатов.

Митинг устроили македонские националисты, члены движения «За единую Македонию», которые являются сторонниками политической партии экс-премьер-министра страны Николая Груевского.

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Политический кризис в Македонии
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