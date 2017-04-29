Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»

Париж, , 01:01 — REGNUM Французские СМИ в большинстве своем практически уже отдали победу на президентских выборах Макрону. О мощной кампании, которая развернулась в прессе перед вторым туром выборов, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

В первом туре выборов Ле Пен набрала на миллион голосов больше, чем в 2012 году. Но у нее уже не осталось запаса — в то время как за Макрона призывают голосовать все неудачники первого тура. Во всяком случае, принято считать, что все, — Меланшон, например, такого распоряжения своим сторонникам не давал. Но Макрона очень нужно представить как лидера нации, сплотившего ее уже до своего избрания, решившего ее застарелые проблемы, разобравшегося с системой, которой доказала свою неэффективность.

Правда, он сам — часть той системы, о чем предпочитают лишний раз не говорить, указывая как на преимущество на тот факт, что Макрон был министром в правительстве Олланда (то есть являлся частью неэффективной системы). Да и вообще, всякий раз подобные огромные авансы говорят скорее не о выдающихся качествах кандидата, а о личных ожиданиях тех, кто соотносит его имидж с собственными представлениями о благе. Каково же это представление?

Макрон — это, прежде всего, Евросоюз со всеми его слагающими, включая как выгоды лидерства (пусть и делимого с Германией), так и бремя этого лидерства, включая беспокоящее засилье мигрантов. Ле Пен — это выход из Евросоюза, протекционизм и борьба с иммиграцией. Макрон — это открытость глобализации, «золотой мальчик европейской политики», а Ле Пен, по пафосному выражению одного издания, — это «винтовка, нацеленная в сердце демократии». Голосовать за Макрона — «разумно», за Ле Пен — наоборот. Одним словом, Макрон — концентрация всего доброго и ценностного, а Ле Пен — враг государства и средоточие зла.

К французским СМИ остается один главный вопрос: если они настолько уверены, что победа Макрона — дело решенное, то почему они набрасываются на Ле Пен с такой яростью? К чему эти призывы к согражданам буквально придти и спасти нацию, если они считают, что у лидера НФ нет шансов?

Подробности читайте в статье: «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»

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