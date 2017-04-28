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Порошенко велел не допускать очередей на границе с ЕС после отмены виз

Политика

Украинский президент сказал, что не нельзя допустить появления очередей, «в которых долгие часы украинцы будут ждать для того, чтобы пересечь границу»

Петр Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 28 апреля 2017, 13:52 — REGNUM  Образование очередей из желающих пересечь украинскую границу после отмены визового режима со странами Европейского союза недопустимо, завил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

На торжественном мероприятии по случаю передачи украинским пограничникам приборов военной радиосвязи он сказал:

«Ставлю вам задачу обеспечить высококачественное обслуживание государственным сервисом при пересечении государственной границы граждан Украины и наших гостей, не допустить появления очередей, в которых долгие часы украинцы будут ждать для того, чтобы пересечь границу. Мы убрали очереди у посольств. И нельзя дать возможность, чтобы они возникли возле пунктов пересечения границы».

Напомним, 6 апреля депутаты Европейского парламента проголосовали за отмену виз для украинских граждан. 26 апреля послы ЕС одобрили безвизовый режим.

Читайте подробнее: Порошенко о решении послов ЕС по безвизу: Двери Европы открыты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля глава делегации ЕП в парламентском комитете ассоциации ЕС — Украина Дариуша Росати заявил, что безвизовый режим с ЕС начнет действовать для граждан Украины с 11 июня 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Европарламенте назвали дату открытия границ для Украины

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