Пятница, 28 Апреля 2017 года
14:49:49 МСК

«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»

Политика

Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за вынесение вотума недоверия действующему председателю организации Педро Аграмунту и готовится вынести ему импичмент

Педро Аграмунт (справа)
Иллюстрация: Estonian Foreign Ministry
Педро Аграмунт (справа)

Москва, 28 апреля 2017, 13:48 — REGNUM  Вотум недоверия и возможное вынесение импичмента председателю ПАСЕ Педро Аграмунту ярко характеризует то, как политический истеблишмент Запада обращается с инакомыслием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Все разговоры о том, что в свободном обществе не идёт борьба с инакомыслием оказываются имитацией и прикрытием процессов, которые характерны в большей степени для тоталитарных государств», — заявил Емельянов.

Педро Аграмунт был одним из тех политиков на Западе, которые умели мыслить дальновидно и на один шаг вперед, указал замглавы «Справедливой России».

«Педро Аграмунт не нарушил ни одного формального запрета — его судят фактически за то, что он поступил не так, как (считает) большинство», —подчеркнул он.

Вотум недоверия и возможный импичмент Педро Аграмунту не только наносят серьезный ущерб репутации ПАСЕ, но и возможному улучшению отношений с Россией, добавил Емельянов.

Ранее Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за вынесение вотума недоверия действующему председателю организации Педро Аграмунту, а также приступило к работе над процедурой вынесения ему импичмента.

Вотум недоверия связывают с посещением представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом совместно с депутатами Госдумы Сирии 20−21 марта 2017 года по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас.

В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также провели переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Сам Аграмунт заявлял, что он отправлялся в Сирию как частное лицо, а не как председатель ПАСЕ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин
КазаньРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву
ЧеркесскРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное