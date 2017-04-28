«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»

Москва, , 13:48 — REGNUM Вотум недоверия и возможное вынесение импичмента председателю ПАСЕ Педро Аграмунту ярко характеризует то, как политический истеблишмент Запада обращается с инакомыслием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 апреля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Все разговоры о том, что в свободном обществе не идёт борьба с инакомыслием оказываются имитацией и прикрытием процессов, которые характерны в большей степени для тоталитарных государств», — заявил Емельянов.

Педро Аграмунт был одним из тех политиков на Западе, которые умели мыслить дальновидно и на один шаг вперед, указал замглавы «Справедливой России».

«Педро Аграмунт не нарушил ни одного формального запрета — его судят фактически за то, что он поступил не так, как (считает) большинство», —подчеркнул он.

Вотум недоверия и возможный импичмент Педро Аграмунту не только наносят серьезный ущерб репутации ПАСЕ, но и возможному улучшению отношений с Россией, добавил Емельянов.

Ранее Бюро Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовало за вынесение вотума недоверия действующему председателю организации Педро Аграмунту, а также приступило к работе над процедурой вынесения ему импичмента.

Вотум недоверия связывают с посещением представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом совместно с депутатами Госдумы Сирии 20−21 марта 2017 года по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас.

В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также провели переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Сам Аграмунт заявлял, что он отправлялся в Сирию как частное лицо, а не как председатель ПАСЕ.