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Киргизия переходит на биометрические паспорта

Политика

Киргизская Республика первой в Средней Азии начнет внедрять биометрические электронные паспорта

Бишкек, 28 апреля 2017, 13:38 — REGNUM  Киргизстанцам будут бесплатно выдавать биометрические паспорта в период с 1 мая по 31 декабря 2017 года. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, на встрече с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, пишет пресс-служба главы государства.

«Время для получения паспорта нового образца сократится в два раза — до 14 дней с момента подачи заявления», — добавил премьер.

По его словам, Киргизия станет первой из стран Среднеазиатского региона, использующей электронный паспорт, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации и имеющий повышенную защиту от подделки.

Также Сооронбай Жээнбеков отметил, что внедрение биометрических паспортов является одним из базовых условий для создания электронного правительства и запуска проекта «Таза Коом», позволяющего упростить электронный доступ населения к госуслугам и снизить уровень бюрократии.

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа 2014 года в Киргизии стартовала государственная программа по сбору биометрических данных граждан республики. В соответствии с требованиями правительства, все киргизстанцы старше 16 лет обязаны предоставить Государственной регистрационной службе отпечатки пальцев, образецподписи и фотографию.

Отметим, что 24 апреля 2015 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон, о введении запрета на участие в голосовании на президентских и парламентских выборах для граждан, отказывающихся сдать свои биометрические данные.

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