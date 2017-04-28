Обвинённые в мздоимстве литовские либералы начинают рассыпаться

Вильнюс, , 13:56 — REGNUM Литовских либералов продолжают сотрясать скандалы — решено отстранить от членства Шарунаса Густайниса, который по делу обвиняемого в получении взятки экс-лидера партии Элигиюса Масюлиса и MG Baltic был допрошен в качестве специального свидетеля. Партия призывает покинуть свои ряды и другого своего лидера Гинтараса Стяпонавичюса, которому прокуроры уже предъявили подозрения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 апреля.

Это подтвердил заместитель председателя партии Симонас Гентвилас. Сейм лишил Стяпонавичюса правовой неприкосновенности и отдал его в руки прокуроров. 27 апреля он не участвовал в заседании правления партии, потому что не является членом правления, так что он не сказал, покинет ли ряды либералов. Но он, тем не менее, приостановил свое членство.

«Правление Саюдиса либералов приняло решение, что любой член партии, которому предъявлены официальные подозрения по уголовному делу, должен немедленно покинуть партию и занимаемую политическую должность. Если он этого не сделает, партия сделает это за него. Эта установка касается и лиц, которые приостановили свое членство в партии. Правление Саюдиса либералов также отстранило от партии члена Сейма Стяпонавичюса, который ранее приостановил свое членство в партии», — говорится в заявлении партии, опубликованной на официальной странице в социальной сети Facebook.

Сам Густайнис в своем личном аккаунте в Facebook сообщил, что уйдет из политики и откажется от мандата члена Вильнюсского горсовета: «Хочу вас информировать, что, посоветовавшись с семьей и хорошо все обдумав, я принял трудное решение — я ухожу из большой политики и отказываюсь от мандата члена Вильнюсского горсовета. Решение созревало давно, а появившиеся в последние недели теории всеобщего заговора и слухи в отношении меня и либералов поставили последнюю точку. Я принял решение отказаться от мандата члена горсовета не потому, что чувствую вину, сделал что-то плохое или боюсь правоохранительных органов, а потому, что я ответственный и принципиальный человек, и я прекрасно понимаю, что никак не заканчивающееся досудебное расследование, в котором у меня статус специального свидетеля, мешает моей деятельности, как члена горсовета, и создает основание для дальнейших спекуляций политических оппонентов. Я принял решение, чтобы защитить свою семью. Из-за политики я не только набил себе шишки и подвергся критике, политика также дала мне самую прекрасную вещь на сете — семью. Я воспитываю четырех детей школьного возраста, и я не готов подвернуть их насмешкам и обвинениям из-за того, что в Литве идет война за зоны влияния в политике».

Напомним, литовских либералов подозревают в получении взяток от крупного бизнеса за продвижения выгодных предпринимателям законов в парламенте.

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