Пятница, 28 Апреля 2017 года
14:50:40 МСК

Киев получил обращение РФ в Интерпол об объявлении в розыск Яценюка

Политика

«20 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргена Штока»

Яценюк
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Яценюк

Киев, 28 апреля 2017, 13:35 — REGNUM  Украина получила копии обращения правоохранительных органов РФ в Интерпол с просьбой об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Об этом сообщает в пятницу, 28 апреля, пресс-служба МВД Украины.

«20 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргена Штока, — говорится в сообщении. — В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес гражданина Украины А. Яценюка».

В пресс-службе МВД отметили, что Аваков заверил Штока в том, что бывший премьер-министр Украины «никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что в Первой чеченской войне на стороне дудаевцев воевал экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По его словам, Яценюк входил в состав карательного отряда «Арго», а затем «Викинг», руководимого Александром Музычко по прозвищу Сашко Билый.

Глава СКР уточнил, что украинский политик участвовал в, как минимум, двух вооруженных столкновениях, происходивших в Грозном — 31 декабря 1994 года на площади Минутка и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9.

Читайте также: Экс-премьер-министр Украины обвинен в России в трех преступлениях

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин
КазаньРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву
ЧеркесскРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное