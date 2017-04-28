Гендиректор ОЗХО: Организация готова послать миссию в Хан-Шейхун

Гаага, Нидерланды, , 13:35 — REGNUM

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова направить своих специалистов в Сирию для расследования обстоятельств предполагаемой химатаки в городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Индлиб, сообщает Al Manar TV.

С таким заявлением выступил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмдж.

«Группа для отправки (в Сирию) готова, у нас есть добровольцы», — подчеркнул Узюмджю, который добавил, что поскольку район, в котором предположительно была совершена химатака, находится под контролем так называемой сирийской оппозиции, с ними «должны быть достигнуты соответствующие договоренности».

Несмотря на это, генеральный директор ОЗХО выразил уверенность в том, что миссия в сирийский Хан-Шейхун будет направлена.

Напомним, предположительная химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. Невзирая на то, что до сих пор никакого расследования проведено не было, ответственность за произошедшее возложили на правительство Сирии. тем не менее провинцию Идлиб, в которой и произошел инцидент, удерживают боевики-исламисты, в том числе принадлежащие группировкам, которые в прошлом обвинялись в применении отравляющих веществ