Масштабы слежки спецслужб Литвы за населением растут как на дрожжах

Вильнюс, , 13:55 — REGNUM Комиссия Сейма Литвы по парламентскому контролю над криминальной разведкой встретилась с главами Генпрокуратуры и Службы спецрасследований. На встрече представители Генпрокуратуры представили и прокомментировали статистические данные о санкционированных действиях криминальной разведки и расследованиях криминальной разведки в 2016 году, сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в парламенте.

Комиссия установила, что в 2016 году санкционированные действия криминальной разведки, то есть контроль над телефонными разговорами, тайный видео-контроль, аудио-контроль, тайное проникновение в личное жилье, служебные и другие помещения, их осмотр и другие действия были выполнены в отношении 5150 лиц. В 2015 году такие действия были санкционированы в отношении 4454 лиц. Эти данные говорят о том, что в прошлом году число лиц, за которыми наблюдали литовские криминалисты, выросло на 14%. Между тем пик слежки в Литве зафиксирован в 2012 году. Тогда объектами сбора информации были 7141 человек.

Комиссия также попросила сотрудников Службы спецрасследований подробнее прокомментировать появившуюся в общественном пространстве информацию о том, что сотрудники Службы спецрасследований в 2015—2016 годах по ошибке прослушивали телефонные разговоры действующего министра финансов Вилюса Шапоки.

Директор службы спецрасследований Саулюс Урбанавичюс сожалел по поводу «досадного недоразумения», которое произошло из-за ошибки сотрудника, и пояснил обстоятельства, при которых она была совершена. Глава службы отметил, что такой случай был первым за всю практику ведомства, и на него вовремя среагировали — необоснованно полученная информация была сразу же удалена, Шапока был информирован, ему были принесены извинения, сотрудники службы были проинструктированы и призваны быть более внимательными.

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