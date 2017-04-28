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Регионы настаивают на программе реновации жилья для всей страны

Политика

Регионы хотят избавиться от ветхого жилья

Москва, 28 апреля 2017, 13:24 — REGNUM  Пока в Москве заканчивается первый этап отселения аварийного жилищного фонда и идет переход к реновации фонда, который не считается аварийным, в регионах остается огромное количество пятиэтажек, требующих сноса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»).

«Из регионов поступают запросы о том, чтобы это была не только московская программа, чтобы законодательство было принято для всей страны», — отмечает Хованская.

Однако к теме надо подходить осторожно, уверена она: возможности Москвы и регионов довольно разные.

«Но без продления программы сноса аварийного жилья нам не обойтись, точку в ней ставить в ближайшее время нельзя», — подчеркнула Хованская.

Что касается законопроекта о реновации столичных пятиэтажек, то его нужно привести в соответствие с Конституцией РФ и федеральным законодательством, уверена Хованская. «И спешить не надо — программа рассчитана на 20 лет, это же не Олимпиада», — отметила депутат.

Законопроект о реновации жилья в Москве Госдума приняла в первом чтении 20 апреля.

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Расселение и снос пятиэтажек в Москве
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