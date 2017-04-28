Назначен руководитель департамента транспорта Воронежской области

Воронеж, , 13:20 — REGNUM Максим Оськин назначен руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 28 апреля.

Указ о назначении Максима Оськина на пост главы департамента подписал губернатор Алексей Гордеев. В должность Оськин вступит со 2 мая.

Максиму Оськину — 37 лет, он родился в Воронеже, здесь же закончил военный авиационный инженерный институт по специальности «автомобильные дороги и аэродромы», в 2007 году — Воронежский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 1996 по 2006 год служил в Вооруженных Силах РФ. С 2007 года был принят на работу в главное управление строительной политики Воронежской области — на должность главного специалиста отдела реализации программы строительства доступного жилья, занимал различные должности в управлении. В 2013—2014 году занимал пост заместителя руководителя и руководителя Территориального дорожного агентства. С 2014 года руководил управлением дорожного хозяйства мэрии Воронежа.

С марта 2014 года до 28 апреля 2017-го департаментом транспорта и автомобильных дорог Воронежской области руководил Александр Дементьев. 24 апреля было объявлено о его увольнении с должности.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволен главный дорожник Воронежской области