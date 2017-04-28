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Пиар на отставке? В Смоленской области собирают подписи за уход Островского

Политика

В ЛДПР призывы к отставке Алексея Островского расценили как попытку напомнить о себе, инициаторы сбора подписей уверены, что назначение Островского имеет лишь политические цели

Смоленск, 28 апреля 2017, 13:03 — REGNUM  В Смоленской области начался сбор подписей с требованием отправить в отставку губернатора Алексея Островского, который в 2015 году был избран на второй срок от ЛДПР.

Инициатором сбора подписей за отставку главы региона выступило общественное движение «Новая Россия»: как сообщила газета «Коммерсантъ», активисты движения намерены собирать подписи в Смоленске и ряде других городов области с 11 по 17 мая. В числе претензий к губернатору Алексею Островскому представители движения, созданного в начале 2017 года экс-членом «Родины» Никитой Исаевым, называют низкие социально-экономические показатели развития региона.

«Назначение Островского было продиктовано исключительно политическими, а не практическими соображениями. Поэтому результат руководства регионом весьма посредственный», — цитирует «Коммерсантъ» Исаева, который добавил, что знаком с проблемами региона, поскольку «знал предыдущую команду губернатора Сергея Антуфьева».

В ЛДПР, комментируя инициативу «Новой России», отметили, что, хотя ситуация в регионе действительно сложная, за последние пять лет губернатору Островскому удалось добиться положительной динамики, а инициатива сбора подписей за его отставку — это просто попытка нового движения «напомнить о себе».

Как отмечает ИА REGNUM, Алексей Островский возглавляет Смоленскую область с 2012 года — он стал одним из последних губернаторов-назначенцев, сменив в регионе Сергея Антуфьева.

В 2015 году он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочной отставке — чтобы принять участие в выборах губернатора, президент его поддержал. В сентябре 2015-го Островский успешно прошел через процедуру прямых выборов. Срок его полномочий на посту главы региона истекает в 2020 году.

Отметим, что инициатива «Новой России» об отставке Островского за последнее время — не первая. В ноябре 2016 года на одном из сайтов общественных инициатив был объявлен сбор подписей за уход Островского, причем на пост главы региона авторы петиции просили назначить единоросса Сергея Неверова — вице-спикера Госдумы. Петиция сумела набрать чуть более 200 подписей, несмотря на довольно широкую информационную кампанию. Тогда же сам Неверов назвал петицию провокативной, отметив, что уровень поддержки населением Алексея Островского на выборах в 2015 году является лучшим показателем его работы.

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