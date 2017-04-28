В Литве идут крупнейшие учения по подавлению народных бунтов

Вильнюс, , 12:48 — REGNUM В Литве сегодня, 28 апреля, начинаются крупнейшие в 2017 году в стране национальные военные учения «Удар молнии». Как сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы, в них примут участие Операционные силы задач мирного времени, Силы быстрого реагирования, поддерживающие их подразделения в Мариямпольском и Вилкавишском регионах.

«Мы должны быть готовы молниеносно среагировать на возникающие угрозы. Наша общая цель — гарантировать безопасность государства»

, — сказал руководитель учений «Удар молнии 2017», начальник Объединенного штаба армии Литвы генерал-майор Виталиюс Вайкшнорас.

Он подчеркнул: «Вооруженные конфликты, террористические акты сейчас происходят в плотно населенной местности. Во время гибридного конфликта мирные граждане, местная власть становятся первыми жертвами, поэтому, чтобы научиться подавлять конфликт, армии необходимо тренироваться в естественной среде — в городах, населенных пунктах, чтобы жители видели, чувствовали и понимали стремление литовских военных защищать наше государство».

Главная цель учений «Удар молнии» — натренировать национальные силы осуществлять операции вместе с единицами, подвластными Министерству внутренних дел, и улучшить взаимодействие с гражданскими учреждениями в случае гибридных угроз. Также планируется подготовить национальные силы к неконвенционным вызовам, чтобы они действовали самостоятельно в течение некоторого времени, пока не прибудет поддержка союзников.

Основные действия учений в этом году будут проходить в Мариямполе и Вилкавишкисе. Планируется эмитировать и подавлять бунты, обезвреживать группы диверсантов. Все учения будут проходить прямо в городах — в Мариямполе и Вилкавишкисе.