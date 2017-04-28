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В Грузии будет создана центристская партия

Политика

О намерении создания такой партии и планах по возвращению в активную политику объявил бывший председатель парламента Грузии

Тбилиси, 28 апреля 2017, 12:47 — REGNUM  В Грузии будет создана новая партия центристского направления. Бывший председатель парламента Грузии и бывший лидер Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили объявил о создании такой партии и планах по возвращению в активную политику на пресс-конференции 28 апреля.

«С сегодняшнего дня я возвращаюсь в политику, возвращаюсь для того, чтобы лучше делать дело вместе с теми единомышленниками, которые готовы встать на службу родине. Я не собираюсь поставить рядом с собой 10−12 известных, малоизвестных или неизвестных лиц, взобраться на возвышенность и оттуда провозгласить обещание спасти страну, заявить, что у меня в руках волшебная палочка. Никакой волшебной палочки у меня нет. Я предлагаю вам выйти из заколдованного круга вместе с обществом», — сообщил Давид Усупашвили.

Партия, которую планирует создать бывший спикер парламента, может принять участие в предстоящих в Грузии местных выборах. «Новая партия будет создана на фоне проведения выборов в органы местного самоуправления. Это будет центристская партия, которая использует различные рациональные и необходимые доктрины и формулы с разных флангов и направит их на возрождение страны», — заявил Усупашвили.

Будущий состав своей партии он пока не называет и обещает представить ее членов уже в конце мая. Это будет та команда, с которой Усупашвили выйдет на местные выборы. Процесс формирования партии он намерен завершить уже после выборов.

Деятельность партии будет основана на высоких стандартах профессиональной этики политиков, для которых на первом месте будет стоять страна, а затем партия, конкуренция, а не вражда, единство, а не разрозненность.

Давид Усупашвили покинул активную политику вскоре после парламентских выборов 2016 года, по итогам которой возглавляемая им Республиканская партия не прошла в парламент нового созыва. Он вышел и из состава партии и пообещал, что спустя некоторое время вернется в активную политику.

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