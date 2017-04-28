Эрдоган: По южным районам Турции с территории Сирии нанесен минометный удар

Анкара, , 12:39 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 28 апреля, что по прилегающим к южной границе страны районам с территории Сирии был нанесен минометный удар, что стало основанием для ответного удара вооруженных сил Турции, сообщает Reuters.

С таким заявлением глава Турции выступил на конференции в Стамбуле, в ходе которой он также отметил, что поддержка США курдских вооруженных формирований на территории Сирии наносит удар по солидарности между Вашингтоном и Анкарой. Тем не менее он добавил, что этот этап американо-турецких отношений может быть оставлен в прошлом при администрации Дональда Трампа.

«Мы продолжим принимать все меры, пока сохраняется угроза… мы не позволим совершаться действиям для формирования террористического коридора по нашей южной границе», — заявил Эрдоган.

Напомним, территорию на севере Сирии частично контролируют курдские Отряды народной самообороны (YPG), которых поддерживают США, считая их единственной силой, способной эффективно сражаться с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее Анкара считает YPG частью Рабочей партии Курдистана, относящейся в Турции к террористическим организациям. В августе 2016 года Турция специально провела операцию «Щит Евфрата», целью которой, помимо уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стало недопущение формирования курдских территориальных образований на севере Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Удары Турции по курдам в Сирии и Ираке неприемлемы