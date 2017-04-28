Урбанизация в Крыму остановилась — глава Госсовета

Москва, , 12:35 — REGNUM Процесс урбанизации практически остановился на полуострове Крым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов на заседании Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«Урбанизация у нас дошла до определенного уровня и больше не двигается», — заявил Константинов, отметив рост сел на полуострове.

«Сегодня сёла уже растут в численности. После Крымской весны идёт переселение в Крым. Мы наблюдаем, что переселение касается в том числе и села», — продолжил он.

Обустройство села находится у крымских властей в центре внимания, подчеркнул председатель Госсовета Крыма.

«Крым отличается от любого другого региона тем, что он компактный. Навести порядок в селе и получить то село, в котором можно жить, ничем не жертвуя, как альтернатива городскому поселению, — вполне возможно», — добавил он.