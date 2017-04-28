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Туск назвал темы грядущих переговоров по Brexit: «Люди, деньги и Ирландия»

Политика

Великобритания должна решить эти проблемы в первую очередь

Брюссель, 28 апреля 2017, 12:33 — REGNUM  Первостепенными темами переговоров Европейского союза и Великобритании по Brexit должны стать «люди, деньги и Ирландия», заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает France-Presse.

«Туск говорит, что Великобритания должна решить проблемы «людей, денег и Ирландии» в первую очередь», — говорится в сообщении.

Напомним, на референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из ЕС высказалось 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС — 48,1%. Переговоры по Brexit официально начались в марте 2017 года и должны завершиться в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля канцлер Германии Ангела Меркель призвала Лондон не питать «иллюзий» по поводу сохранения привилегий страны-члена ЕС после Brexit.

«У третьего государства не будет равных прав или каких-либо привилегий, которыми располагает государство-член ЕС», — сказала она.

Читайте подробнее: Меркель призвала Великобританию расстаться с «иллюзиями» по поводу Brexit

После этого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что, по ее мнению, планируется срыв переговоров по Brexit. «Наши оппоненты уже ищут способы сорвать эти переговоры, в то время как 27 европейских стран объединяются, чтобы противостоять нам», — считает она.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй готовит ответ на заявление Меркель о британских иллюзиях о Brexit

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