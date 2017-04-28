ДНР и Украина начали процесс верификации пленных

Киев, , 12:29 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, Украина и ДНР начали верификацию пленных. Как сообщает пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, процедура затягивается из-за промедления украинской стороны. «Сегодня должен начаться процесс верификации военнопленных. Но уже более часа представителей СБУ не пропускают пограничные службы Украины, и процедура затягивается. Надеюсь, что это не будет очередным срывом договоренностей, достигнутых ранее на встрече гуманитарной подгруппы в Минске», — сказала Морозова.

По ее слова, сегодня матерей и жен заложников встретили представители с украинской стороны. При этом представитель СБУ заверил в полной безопасности родственников удерживаемых лиц на украинской территории. «На данный момент группа по верификации направляется в Мариуполь. Это будет первый пункт, с которого начнется процедура. Всего родственники удерживаемых лиц должны посетить около 7 колоний, это ориентировочно займет 15 дней. Как только будут получены анкеты верификации, мы поймем, какое количество людей вернутся на территорию республики в результате обмена. Напомню, что безопасность жен и матерей удерживаемых лиц обсуждалась дважды на ТКГ и шесть раз на рабочих встречах гуманитарной подгруппы в Минске», — рассказал Морозова.

В свою очередь 27 апреля вице-спикер Рады, представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко отметила, что ДНР и ЛНР удерживают в заложниках 127 украинских пленных. Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook после встречи с послом ФРГ в Украине Эрнстом Райхелем.

«Также рассказала послу о наших усилиях по освобождению заложников, которых сегодня на оккупированных территориях уже 127», — отметила Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Геращенко обвинила ДНР в отказе от верификации списков лиц, которые удерживаются в пенитенциарных учреждениях Украины и которых можно было бы отпустить ради освобождения украинцев, удерживаемых в республиках.

«Процедура верификации так и не началась, в последнюю минуту ОРДО (ДНР) под надуманными предлогами отказались от этого и захотели снова вернуться к обсуждению уже сто раз оговоренного, сто раз пережеванного, на очередной встрече в Минске», — написала в Facebook Геращенко.

По ее словам, тактика представителей ДНР и ЛНР состоит в том, чтобы заблокировать процесс освобождения заложников и отстранить от переговоров международные гуманитарные организации. «Сначала ОРДЛО категорически отказались от участия в процессе освобождения МККК (Международного комитета Красного Креста) затем, после двухмесячных переговоров и уже достигнутых договоренностей заблокировали ООН, теперь их не устраивает ОБСЕ, хотя миссия этой организации напрямую вовлечена в минский процесс, а ее представители являются координаторами трехсторонней контактной группы и всех подгрупп», — рассказала первый вице-спикер Рады.

В ответ на заявление Геращенко, Уполномоченный по правам человека в ДНР Морозова обвинила украинскую сторону в провокациях. «Заявления украинской стороны о срыве верификации (сверки) военнопленных по вине ДНР ложны и являются провокацией», — сказала Морозова.

«Я крайне возмущена циничными заявлениями отдельных представителей украинской стороны, направленными на дискредитацию работы всей гуманитарной подгруппы в Минске», — сказала омбудсмен и пояснила, что представители Украины в одностороннем порядке в последний момент внесли коррективы в состав группы, что меняет суть договоренности.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в 7 утра из Донецка выехала группа жен и матерей военнопленных, которые совместно с представителями СБУ и сотрудниками офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской должны начать процесс верификации пленных.