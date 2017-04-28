«На встрече мы ничего не решили»: Тиллерсон призвал Москву к выбору курса

Вашингтон, , 12:15 — REGNUM Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона не принес Вашингтону определенности в каких-либо аспектах двусторонних отношений. Об этом Тиллерсон рассказал в интервью National Public Radio.

«Мы ничего не решили на той встрече», — заявил Тиллерсон, говоря о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

При этом глава внешнеполитического ведомства США отметил, что России нужно решить, «хочет ли она играть положительную роль в глобальном мировом порядке или разрушительную».

Напомним, официальный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоялся 11−12 апреля. Планировалось, что Тиллерсон и его российский коллега Сергей Лавров обсудят кризис в Сирии, обострившийся после ракетного удара США по военному аэродрому «Шайрат».

Как сообщало ИА REGNUM, Тиллерсон и Лавров беседовали несколько часов, после чего госсекретаря США принял в Кремле президент РФ Владимир Путин. При этом до начала приема не было известно, состоится ли он.

На совместной конференции с Лавровым, посвященной итогам встречи, Тиллерсон заявил о договоренности сторон создать рабочую группу, которая бы занялась стабилизацией отношений РФ и США. Он констатировал, что отношения двух стран находятся «на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке».

Стоит отметить, что еще в преддверии визита Тиллерсона издание The Sunday Times сообщило о том, что госсекретарь США едет в Москву с «ультиматумом» — лишить поддержки Кремля президента Сирии Башара Асада. Тиллерсон якобы должен был предъявить в Кремле доказательства того, что Москва знала о причастности сирийских властей к химической атаке в Идлибе.

11 апреля Тиллерсон сам заявил о том, что Россия должна отказаться от поддержки Асада и присоединиться к США в урегулировании сирийского кризиса. Он отметил, что у Москвы есть выбор: стать частью будущего Сирии вместе с США либо сохранить союз с Сирией и Ираном, который, по мнению Вашингтона, «не соответствует долгосрочным интересам России».

Читайте также: Тиллерсон: Россия должна отказаться от поддержки Асада

Однако в МИД РФ отметили, что не воспринимают слова Тиллерсона, предшествующие визиту в Москву, как ультиматум. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявления госсекретаря США политической «игрой мускулами» перед началом переговоров.

Читайте также: МИД РФ: Заявления Тиллерсона — обычная для США игра мускулами

После встречи Тиллерсона с Путиным и Лавровым президент США Дональд Трамп назвал переговоры «хорошими», «большой работой». Однако оговорил, что необходим конечный результат, а не беседа как таковая.

Читайте ранее в этом сюжете: Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным