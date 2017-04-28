Украина готова отключить от электроэнергии ДНР

Киев, , 12:26 — REGNUM Прошлой ночью, 27 апреля, около 22:45 Украина подключила к электроэнергии прифронтовой город Авдеевка (под контролем ВСУ) по новой линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Донецкой области.

Отмечается, что предприятие «ДТЭК Высоковольтные сети» (принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову) завершило строительство нового фрагмента линии 110 кВ. С сегодняшнего дня, 28 апреля, энергосистема Авдеевки работает в тестовом режиме.

Также сегодня, 28 апреля, в эфире телеканала «112 Украина» назначенный Киевом губернатор Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в Авдеевке (под контролем ВСУ) частично отсутствует электроэнергия. «Что касается Авдеевки, там есть проблема: российская сторона до сих пор не дает разрешения на проведение ремонтных работ. Хотя мы знаем, где есть прорыв. Там 15% Авдеевки есть, потому что одна фаза перебита, вторая коротит. Вынуждены где-то 15% постоянно иметь веерные отключения. Генераторы работают в больницах, школах, детсадах, везде по социальным объектам», — заверил Жебривский.

Ранее временно исполняющий обязанности директора компании НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что Украина не будет прекращать поставку (переток) электроэнергии в ДНР до завершения строительства новой линии электропередач к Авдеевке.

«Что касается Донецкой области, сейчас решение о прекращении перетоков не принято, поскольку остается нерешенным вопрос по Авдеевке. В ближайшее время должно завершиться строительство предприятием «ДТЭК Высоковольтные сети» нового фрагмента линии 110 кВ, которая обеспечит другой источник питания для Авдеевки. После этого встанет вопрос по продлению или не продлению электроснабжения в отдельные районы Донецкой области», — сказал Ковальчук.

Напомним, в апреле заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что задолженность ДНР за поставленную электроэнергию достигла 500 млн грн. (18,8 млн долл.). «Задолженность Донецкой области составляет 5,8 млрд, а из них чуть менее 500 млн — это задолженность потребителей на неконтролируемой территории. В Донецкой области разительная диспропорция… Вопрос возможного отключения рассматривается, но не стоит так остро, как в Луганской области», — сказал Тука, комментируя отключение от электроэнергии ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики нарушают водоснабжение ДНР. Это может привести к гуманитарной катастрофе в ДНР. «Сегодня утром в районе населенного пункта Крутая Балка со стороны позиций ВСУ был обстрелян из стрелкового вооружения и ручных гранатометов автомобиль с обслуживающим персоналом насосной станции населенного пункта Васильевка. Персонал был вынужден бросить расстрелянный автомобиль и в спешном порядке добраться до безопасного места. Напомню, что данная насосная станция обеспечивает пять фильтровальных станций, в том числе четыре из них находятся на подконтрольной Украине территории. И в случае нарушения ее работы около 2 миллионов жителей 54 населенных пунктов, большая часть из которых находится на подконтрольной Украине территории, останутся без питьевой воды», — сказал Басурин.

Напомним, в ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировало подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию. После этого Россия увеличила поставки электроэнергии ЛНР. Пока в ЛНР ощущается дефицит электроэнергии. По словам и.о. первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, министра чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР Сергея Иванушкина, ЛНР ограничила подачу электроэнергии на промышленные предприятия. В первую очередь ток поступает на стратегические объекты жизнеобеспечения и на нужды населения. «Полностью все обеспечено сейчас, все водозаборы республики работают в штатном режиме. Там, где были проблемы по количеству напряжения, уже все это отработано, схемы изменены и достаточно ресурсов обеспечить республику. На первом этапе, когда переключили, немного ограничили промышленные предприятия, потому что нам сейчас главное — население и соцобъекты. Но все равно это все в расчете, и мы всю свою работу строим на том, что мы обеспечим все и угледобывающие, и водоотливные комплексы», — признал Иванушкин.

Как сообщалось, 6 марта 2017 года украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР из-за многомиллионных долгов по электроэнергии. 5 апреля с 12:00 «Попаснянский районный водоканал» прекратил поставку воды в республику с Западной фильтровальной станции. 25 апреля пресс-служба ГУП «Лугансквода» проинформировала, что украинская сторона не возобновляла подачу воды в ЛНР с Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции (ЗФС).