На Украине завели дело на Peugeot и «Ашан» за поставки товаров в Крым

Симферополь, , 12:53 — REGNUM На Украине от лица прокуратуры «Автономной Республики Крым» возбуждено уголовное дело в отношении дилеров французских компаний, которых подозревают в поставке товаров в Крым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«В прокуратуру поступило обращение народного депутата Алексея Гончаренко о проверке фактов, изложенных в одном из интернет изданий, о размещении на официальных сайтах дилеров французских компаний, а именно «Peugeot» и «Ашан», информации об их представительствах на временно оккупированной территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.

В связи с этим начато досудебное расследование по ст.332−1 Уголовного кодекса «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Также прокуратура направит запросы в главные офисы указанных компаний для урегулирования вопросов об информации на дилерских сайтах про размещение автосалонов и магазинов на территории полуострова».

В надзорном ведомстве также добавили, что материалы уголовного дела направлены в Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, что Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя 11 марта 2014 года. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя.