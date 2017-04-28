В Берлине начался съезд Свободной демократической партии Германии

Берлин, , 12:20 — REGNUM В Берлине начался партийный съезд немецкой Свободной демократической партии, который продлится до 30 апреля, сообщает Der Stern.

Члены партии планируют настроиться на грядущие выборы в земельные парламенты Шлезвиг-Гольштейна (7 мая) и Северного Рейна-Вестфалии (14 мая), а также в бундестаг.

Лидер партии Кристиан Линднер озвучил основные пункты партийной программы «Reformagenda 2030». Либералы выступают за реформы в сфере образования и дигитализации (преобразование информации в цифровую систему), на реализацию которых требуется 30 млрд евро.

С 2013 года либералы не представлены в федеральном парламенте, так как набрали на последних выборах менее 5% голосов. В сентябре 2017 года партия ожидает достаточного количество голосов.

Согласно последним социологическим опросам, СвДП стоит на грани 5% и 6%. Эксперты полагают, что от результатов выборов в ландтаг 7 и 14 мая может зависеть будущее СвДП в бундестаге.