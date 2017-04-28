Пятница, 28 Апреля 2017 года
13:18:17 МСК

Ростов-на-Дону хочет укрепить дружбу с Испанией: сфера интересов – туризм

Политика

Стороны обсудили перспективу партнёрства

Ростов-на-Дону
Иллюстрация: Rostov-gorod.ru
Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, 28 апреля 2017, 11:52 — REGNUM  

Ростов-на-Дону нацелен на укрепление дружбы с Испанией. Город-миллионник принял 27 апреля делегацию из жаркой страны. В рамках деловой встречи стороны обсудили перспективу партнёрства. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации.

Испанскую делегацию, которую возглавила Генеральный консул Королевства Испании Итциар Табоада Акеррета, принял сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Один из главных вопросов, поднятых на встрече, — взаимодействие сторон в сфере туризма, который для Испании является одним из ключевых направлений.

«Что касается сотрудничества донской столицы с Испанией, то процент, который приходится на долю Испании во внешнеторговом обороте региона, к сожалению, невысок — всего лишь 0,85%. Товарооборот между нашими странами несколько снизился в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Конечно, основной причиной спада является введение двусторонних санкций. Но нам не следует ограничиваться исключительно торговлей», — отметил сити-менеджер.

Ростов-на-Дону, по мнению Кушнарева, станет ещё более привлекательным после проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Не исключено, что в будущем Ростов-на-Дону подпишет с Испанией соглашение о побратимских связях.

Напомним, в апреле Ростов-на-Дону принял делегацию посольства Республики Индонезия в России. По итогам деловой программы стороны договорились развивать экономическое сотрудничество, а также наладить обмен студентами.

«Дон — один из крупнейших образовательных центров в России. И было бы очень интересно рассмотреть Ростовскую область еще и с этой точки зрения. В частности, сделать обмен студентами одним из приоритетных направлений», — отметил полномочный министр, заместитель главы дипмиссии Республики Индонезия в России Ласро Симболону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сфера туриндустрии также оказалась весьма привлекательной для гостей из Индонезии. Гости отметили большой потенциал южной столицы в этой области.

«Мы готовы предложить разнообразные виды отдыха как активного, так и пассивного. Сейчас начинают активно развиваться гастротуры. Но самое главное — при многонациональности донского региона у нас нет межнациональных конфликтов. Гости из любой страны чувствуют себя здесь комфортно», — подчеркнула тогда директор городского департамента экономики Светлана Камбулова.

Читайте ранее в этом сюжете: Между Индонезией и Ростовом-на-Дону наладят обмен студентами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
Главное сегодня
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
РимИталия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
ЦБ лишил лицензии три российских банка
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
28.04.17
Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»
ВашингтонСША Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона Политика
ещё главное