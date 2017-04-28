Офицер бундесвера выдавал себя за сирийского беженца — СМИ

Берлин, , 11:44 — REGNUM Во Франкфурте-на-Майне 27 апреля был задержан 28-летний офицер бундесвера, который вел двойную жизнь: он выдавал себя за сирийского беженца, сообщает Der Spiegel.

По данным прокуратуры, в конце 2015 года молодой человек при помощи поддельных документов поселился в общежитии для беженцев в немецком городе Гиссен. В начале 2016 года он получил жилье в Баварии и денежные выплаты.

Одновременно с этим он числился в вооруженных силах Германии. На момент задержания сотрудниками Федерального ведомства по уголовным делам он, уже в роли военного, находился на учениях в Хаммельбурге.

По информации немецких СМИ, задержанный является офицером в звании старшего лейтенанта. Также он подозревается в планировании теракта.

Для следственных органов до сих пор остается загадкой, как молодой человек смог на протяжении долгого времени служить в армии и одновременно с этим числиться в рядах беженцев и вести двойную жизнь.

Расследование против самозванца будет вестись в ближайший месяц, пишет издание.