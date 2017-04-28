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Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»

Политика

Как только эстонские политики выезжают за пределы своей страны, они превращаются в пропагандистов НАТО и яростных критиков России

Злоба
Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР
Злоба

Таллин, 28 апреля 2017, 12:45 — REGNUM  27−28 апреля делегация парламента Эстонии участвует в работе Европейской межпарламентской конференции (парламентов стран-членов Евросоюза), возглавляет которую Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, сообщили в канцелярии парламента Эстонии.

В канцелярии отметили, что под руководством председателя Совета Европейского союза первой половины 2017 года Мальты стороны обсудят политику соседства ЕС, ситуацию в регионе Средиземного моря и на Ближнем Востоке. Кроме того, в рабочих группах будут обсуждаться борьба с пропагандой и дезинформацией, решение миграционного кризиса и отношения ЕС и НАТО.

Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсон заявил накануне конференции, что Эстония намерена обратить внимание собравшихся парламентариев ЕС на серьезную опасность использования враждебными силами методов гибридной войны — информационного и кибероружия. По его словам, «определенные силы ежедневно пытаются дестабилизировать политическую ситуацию при помощи противоречивых позиций и односторонней интерпретации истории».

В свою очередь, председатель комиссии по государственной обороне, член Социал-демократической партии Ханнес Хансо выразил опасение в связи с тем, что в период с 2005 по 2015 годы расходы на оборону стран Евросоюза понизились на 11%. По его словам, «теперь страны ЕС приступили к исправлению этой ошибки, но многие страны еще не подняли расходы на оборону до необходимого уровня». Хансо подчеркнул, что большую важность имеет сотрудничество ЕС и НАТО в области обороны, о котором стороны договорились еще на саммите НАТО в Варшаве летом 2016 года.

Как сообщает таллинский корреспондент ИА REGNUM, эстонские политики неоднократно обвиняют Россию в ведении «гибридной войны» против Евросоюза. При этом никаких серьезных доказательств, кроме ссылок на публикации в западных СМИ, не приводится.

Это не последний недружественный к России жест эстонских парламентариев на этой неделе. Накануне Европейской межпарламентской конференции (парламентов стран-членов Евросоюза) делегация парламентариев Эстонии приняла 24 апреля участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где поддержала антироссийскую резолюцию по докладу о ситуации с правами человека на Северном Кавказе. В докладе отмечалось, что российские власти не исполнили рекомендации ПАСЕ и постановления Европейского суда по правам человека.

В прениях по докладу выступили представители Эстонии, которые призвали принять самые жесткие меры в отношение Российской Федерации. При этом делегация потребовала «остановить агрессивную Россию», назвав агрессией и внутрироссийскую операцию по наведению конституционного порядка в Чечне в конце 1990-х годов и Пятидневную войну в Южной Осетии и Абхазии, и присутствие России в Сирии по приглашению законного правительства.

Так, член эстонской делегации, председатель оппозиционной Свободной партии Андрес Херкель заявил: «Россия не остановилась, потому что ее не остановили. После Чечни была Южная Осетия, после Южной Осетии — Крым и Украина, а затем — Сирия». «Безнаказанность» России со стороны Запада и Евросоюза, убежден он, привела к тому, что «синдром безнаказанности, возникший в начале 2000-х годов в Чечне, распространился и по другим частям Северного Кавказа». Исключительно влиянием России эстонский парламентарий объяснил и «демодернизацию и исламизацию общества на Северном Кавказе, пытки, исчезновения людей, насилие против женщин и даже так называемые убийства чести.

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