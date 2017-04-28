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Отряд военных медиков вернулся из Сирии в Псков

Политика

Отдельный медицинский отряд ВДВ России оказывал помощь жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков террористических организаций

Псков, 28 апреля 2017, 11:16 — REGNUM  В Псков сегодня, 28 апреля, из Сирии вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в составе отряда — более ста военных врачей, в Сирийской Арабской Республике они были почти четыре месяца.

Военнослужащих в торжественной обстановке встретили в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, дислоцированной в Пскове.

Отдельный медицинский отряд ВДВ России был отправлен на авиабазу «Хмеймим» в Сирию для оказания медицинской помощи больным, а также жителям, пострадавшим от обстрелов и насилия со стороны боевиков. Специалисты проводили многочисленные осмотры и консультации пациентов: медицинскую помощь получили около 15 тыс. человек в более 100 населенных пунктах. В составе отряда работали хирургическое, акушерско-гинекологическое, терапевтическое, педиатрическое и психологическое отделения. Диагностика проводилась при помощи портативных аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентген-оборудования, аппаратуры для исследования органов зрения и лаборатории крови.

По словам командира отряда Эдгара Бегашвили, работать приходилось в разных условиях: медицинскую помощь оказывали и в городах, и в деревнях, и на дорогах. «Все действовали грамотно и бесстрашно, особенно женщины. Работали с автоматом, в бронежилетах и касках», — рассказал военный врач.

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