Пятница, 28 Апреля 2017 года
11:47:40 МСК

Что войдет в новый «план Путина»?»

Политика

ВЦИОМ и Финуниверситет провели круглый стол по президентским выборам 2018 года

Москва, 28 апреля 2017, 11:09 — REGNUM  25 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и департамент политологии Финансового университета при правительстве РФ провели круглый стол на тему «Запрос российских граждан и элит в отношении нового президентского срока (2018−2024 гг.). Что войдет в новый «план Путина»?». Эксперты обсудили актуальные социологические данные, а также проанализировали запросы и ожидания граждан в будущей выборной кампании.

«В выступлениях некоторых экспертов прозвучали, на мой взгляд, правильные тезисы о том, что успешный образ президента или любого другого политика — это человек, который много, тяжело и хорошо работает. Это отец, который обустраивает дом. Данный образ будет востребован в ситуации, когда у главы государства есть команда, на которую он может опереться», — отметил модератор встречи, руководитель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Белоконев.

По его словам, «отец, который приходит и наводит порядок, должен показать, кто те, которым он доверяет». «Главная задача предстоящих выборов — достижение 70-процентной явки горожан. Сегодня запустили программу благоустройства территорий. Очевидно, с её помощью людей можно вовлечь в позитивную активность. Но как позитив перевести в голосование? Это задача решаемая, но довольно непростая», — заявил Белоконев.

Руководитель проектов Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова представила доклад по запросам общества на 2018 год, обозначив такой тренд в умонастроениях, как «усталость населения от политики». «Гражданам интересно решение своих личных проблем, привязанных к локальной повестке. Внимание фокусируется на внутренней проблематике. Несмотря на то, что гражданам приятно ощущать себя гражданами великой державы, несмотря на то, что приятно осознавать Крым российским, начинают доминировать нерешенные внутриполитические проблемы. От политиков ждут видение будущего, того положения дел в России, которое будет через 5—10 лет», — резюмировала Баскакова.

Что касается явки на предстоящих выборах, то директор Центра политического анализа Павел Данилин убежден: «Нет технологической сложности обеспечения результата 70/70 при нынешнем рейтинге Путина 84−85%». «Тем более что для людей идеальный тот политик, который работает. Кто у нас работает больше Путина? Лавров даже близко не дотягивает до Владимира Путина. Хорошо, что есть Лавров, Шойгу, Медведев, Жириновский. Это создает ощущение, что Путин не одинок. Поскольку одиночество Путина — серьезная проблема», — отметил политолог.

Дискуссия развернулась вокруг перспектив государственного строительства. «Надо взращивать будущее. Прорабатывать его в институтах, через медийное пространство в людях. Возвращать великие категории — справедливость, уважение, честность. Но для самой выборной кампании необходимо отстроить систему взаимодействия центра и периферии. Прорабатывать идеи таким образом, чтобы уже на местах они были действенными — в Туве, Калининграде или же в Дагестане» — подчеркнул политолог Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин, отметив необходимость создания коммуникативных каналов между центром и регионами для трансляции смыслов.

Эксперты также коснулись вопроса социальной справедливости. Так, заместитель руководителя департамента политологии Финуниверситета Роман Пырма утверждает, что данный вопрос выходит на первый план. Образ будущего видится как справедливое общество, эффективное государство, технологическое обновление. «Эта кампания не будет простой. С городским электоратом работать сложно. Тем более что антикоррупционная политика властей и риторика оппозиции подливает масла в огонь», — полагает Пырма. Борьба элитных групп за пост премьера, возможно, в перспективе статус преемника, нарастающее общественное недовольство грозят вхождением страны в полосу политической турбулентности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России-2018
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
Колеров: Взятие Шуши и Гюлистанский мир — основа субъектности Карабаха
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
ВСУ используют автомобили «МЧС» и «ОБСЕ» против Донбасса
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
ЦБ лишил лицензии три российских банка
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
28.04.17
Максим ИсаевPolitico: Расследование вмешательства России в выборы – посмешище
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.04.17
«Нефть в шаге от пропасти»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.04.17
«Шансы на снижение рубля возрастают»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.04.17
МИД РФ – о докладе Франции: «Использование гранаты для зарина – это нечто»
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.04.17
Трамп: «Крупный конфликт» США и КНДР — возможен
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
28.04.17
«Людей дурить-то не надо» — Миклушевский об угольной проблеме Находки
НаходкаПриморский крайРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
28.04.17
Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Схождение великих людей в великое время — иначе не бывает
ЛондонВеликобритания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
28.04.17
Белеет парус Эрдогана... К новым визитам – новым курсом
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное