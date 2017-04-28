Москва, , 11:09 — REGNUM 25 апреля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и департамент политологии Финансового университета при правительстве РФ провели круглый стол на тему «Запрос российских граждан и элит в отношении нового президентского срока (2018−2024 гг.). Что войдет в новый «план Путина»?». Эксперты обсудили актуальные социологические данные, а также проанализировали запросы и ожидания граждан в будущей выборной кампании.

«В выступлениях некоторых экспертов прозвучали, на мой взгляд, правильные тезисы о том, что успешный образ президента или любого другого политика — это человек, который много, тяжело и хорошо работает. Это отец, который обустраивает дом. Данный образ будет востребован в ситуации, когда у главы государства есть команда, на которую он может опереться», — отметил модератор встречи, руководитель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Белоконев.

По его словам, «отец, который приходит и наводит порядок, должен показать, кто те, которым он доверяет». «Главная задача предстоящих выборов — достижение 70-процентной явки горожан. Сегодня запустили программу благоустройства территорий. Очевидно, с её помощью людей можно вовлечь в позитивную активность. Но как позитив перевести в голосование? Это задача решаемая, но довольно непростая», — заявил Белоконев.

Руководитель проектов Управления социально-политических исследований ВЦИОМ Юлия Баскакова представила доклад по запросам общества на 2018 год, обозначив такой тренд в умонастроениях, как «усталость населения от политики». «Гражданам интересно решение своих личных проблем, привязанных к локальной повестке. Внимание фокусируется на внутренней проблематике. Несмотря на то, что гражданам приятно ощущать себя гражданами великой державы, несмотря на то, что приятно осознавать Крым российским, начинают доминировать нерешенные внутриполитические проблемы. От политиков ждут видение будущего, того положения дел в России, которое будет через 5—10 лет», — резюмировала Баскакова.

Что касается явки на предстоящих выборах, то директор Центра политического анализа Павел Данилин убежден: «Нет технологической сложности обеспечения результата 70/70 при нынешнем рейтинге Путина 84−85%». «Тем более что для людей идеальный тот политик, который работает. Кто у нас работает больше Путина? Лавров даже близко не дотягивает до Владимира Путина. Хорошо, что есть Лавров, Шойгу, Медведев, Жириновский. Это создает ощущение, что Путин не одинок. Поскольку одиночество Путина — серьезная проблема», — отметил политолог.

Дискуссия развернулась вокруг перспектив государственного строительства. «Надо взращивать будущее. Прорабатывать его в институтах, через медийное пространство в людях. Возвращать великие категории — справедливость, уважение, честность. Но для самой выборной кампании необходимо отстроить систему взаимодействия центра и периферии. Прорабатывать идеи таким образом, чтобы уже на местах они были действенными — в Туве, Калининграде или же в Дагестане» — подчеркнул политолог Экспертного института социальных исследований Андрей Колядин, отметив необходимость создания коммуникативных каналов между центром и регионами для трансляции смыслов.

Эксперты также коснулись вопроса социальной справедливости. Так, заместитель руководителя департамента политологии Финуниверситета Роман Пырма утверждает, что данный вопрос выходит на первый план. Образ будущего видится как справедливое общество, эффективное государство, технологическое обновление. «Эта кампания не будет простой. С городским электоратом работать сложно. Тем более что антикоррупционная политика властей и риторика оппозиции подливает масла в огонь», — полагает Пырма. Борьба элитных групп за пост премьера, возможно, в перспективе статус преемника, нарастающее общественное недовольство грозят вхождением страны в полосу политической турбулентности.