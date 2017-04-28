Крым: избран новый глава администрации Керчи
Как и ожидалось, на пост избран Сергей Бороздин, ранее исполнявший обязанности главы администрации
Керчь, Крым, 28 апреля 2017, 11:03 — REGNUM Администрацию города Керчь (Крым) возглавит Сергей Бороздин, до этого работавший в должности первого заместителя главы. Соответствующее решение принял горсовет Керчи сегодня, 28 апреля.
Накануне, 27 апреля, в горсовете состоялся конкурс на замещение должности главы администрации города. На пост претендовали три кандидата: Сергей Бороздин, Вадим Стригунов и Николай Зотов. Из трех кандидатов конкурсная комиссия представила в гордуму кандидатуры двоих — Бороздина и Зотова.
Николай Зотов, выступая 28 апреля перед депутатами, взял самоотвод в пользу Бороздина, сообщили «Аргументы недели. Керчь». В итоге большинство депутатов проголосовало за то, чтобы назначить на пост главы администрации Керчи Сергея Бороздина.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта стало известно о том, что Владимир Подлипенцев, утвержденный в должности главы администрации Керчи в августе 2016 года, покидает пост. Причиной стали проблемы со здоровьем. В начале апреля депутаты приняли отставку Подлипенцева.
Именно Сергей Бороздин исполнял обязанности главы администрации города с момента ухода Подлипенцева — его кандидатуру на пост первого замглавы администрации депутаты утвердили 28 марта.
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