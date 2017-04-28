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В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор

Политика

Белый дом составил список, в котором перечислил достижения Дональда Трампа

Москва, 28 апреля 2017, 10:56 — REGNUM  В заслугу новому президенту США Дональду Трампу ставят то, что за первые сто дней пребывания у власти он не сделал ни одного реального шага для изменения в лучшую сторону российско-американских отношений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Конечно, ни о какой изоляции России нет и речи, и в Белом доме не могут не понимать, что это в принципе невозможно. По сути в заслугу новому президенту США ставят совсем другое — то, что за первые сто дней пребывания у власти он не сделал ни одного реального шага для изменения в лучшую сторону российско-американских отношений», — сказал сенатор.

Если спустя тридцать дней после инаугурации американского президента еще оставались надежды на совместные действия наших двух стран в борьбе с радикальным исламским терроризмом, то американский ракетный удар по Сирии их развеял практически окончательно, отметил парламентарий. «Ситуация на Ближнем востоке, как и в мире в целом, стала еще более непредсказуемой», — констатировал он.

«Дональд Трамп не только не смог преодолеть антироссийский тренд внешней политики США, доставшийся ему в наследство от предыдущей администрации. Он и не пытался сделать это. Сейчас не будет преувеличением назвать его еще «большим католиком, чем Папа Римский», — по части русофобии Дональд Трамп даст фору даже своему предшественнику», — заявил Клинцевич.

Прогноз сенатора на будущее не отличается оптимизмом: может стать еще хуже, полагает он.

Дальнейшую «изоляцию» России в ООН назвали одной из заслуг президента США Дональда Трампа за первые 100 дней у власти. Белый дом составил список, в котором перечислил достижения американского лидера.

«Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», — сообщается в документе. «Изоляции» России Трамп добился «путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпинем», отметили в Белом доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Работать президентом — сложнее, чем я думал

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