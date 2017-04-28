В Германии принят закон о запрете сокрытия лица при проверке документов

Берлин, , 11:01 — REGNUM Парламент ФРГ 27 апреля принял закон, который запрещает скрывать лицо при проверке документов, сообщает Der Kurier.

Закон коснется девушек, которые по религиозным причинам носят ту или иную одежду, закрывающую их лицо, государственных служащих различных учреждений, сотрудников полиции при службе, а также членов избирательной комиссии на выборах.

Исключения составляют только те случаи, когда сокрытие лица является жизненно необходимым или в случае опасности заражения.

При проверке документов все граждане должны обязательно показывать лицо для сравнения с фото.

«Интеграция — это не только толерантное отношение и терпимость граждан к приезжим и другим культурам, это также уважение мигрантами правил принимающей их страны», — отметил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.

Закон был принят в рамках парламентских дебатов о ношении паранджи.