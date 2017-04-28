Бальбек призвал военных Украины не шутить с Черноморским флотом РФ

Симферополь, , 10:48 — REGNUM Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о возможности «уничтожить в труху» Черноморский флот (ЧФ) Российской Федерации при помощи подводных лодок.

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины, — цитирует Бальбека РИА «Новости». — На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец».

При этом депутат Госдумы РФ добавил, украинской стороне не стоит «шутить» с оснащенным по последнему слову ЧФ РФ.

27 апреля капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков в комментарии «Обозревателю» сообщил, что Военно-морские силы (ВМС) Украины могли бы «уничтожить в труху» Черноморский флот РФ, если бы у украинской стороны были хотя бы 5 подводных лодок.

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