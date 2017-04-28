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Times: Оснащенный разведтехникой корабль РФ протаранило судно с коровами

Политика

Оснащение разведтехникой не помогло российскому кораблю избежать столкновения

Лондон, 28 апреля 2017, 10:47 — REGNUM  Оснащение современной разведывательной техникой не помогло российскому кораблю «Лиман» избежать столкновения с сухогрузом, перевозившим скот, пишет газета The Times, освещая инцидент с российский судном в территориальных водах Турции.

Издание отмечает, что получивший пробоину российский корабль раньше нес службу в Сирии и следил за маневрами НАТО.

Освещая крушение корабля, издание обратило внимание на удивление случившимся со стороны российских деятелей, которые знают, что судно оснащено всевозможным оборудованием для предотвращения аварий даже в плохих погодных условиях. Газета привела цитату одного из российский политиков, который сказал, что «налицо большое разгильдяйство».

Автор статьи утверждает, что НАТО усилило свое присутствие в Черном море в ответ на «экспансионистские амбиции РФ».

Читатель издания под ником Aspidistra оставил саркастический комментарий: «Великий корабль «Лиман» потопили старые коровы. Капитана судна в ГУЛАГе ждут оковы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в 40 километрах от пролива Босфор произошло столкновение исследовательского корабля ВМФ России «Лиман» с сухогрузом Youzarsif-H, следовавшим под флагом Того, на борту которого перевозился живой скот.

Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии. Команда боролась за сохранение судна на плаву, но повреждения оказались слишком серьезными. В итоге судно затонуло, экипаж эвакуировали.

Читайте ранее в этом сюжете: Экипаж затонувшего судна «Лиман» вернут в Россию из Турции самолётом

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